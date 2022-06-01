Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что написала сказку для польского издания. Она поделилась, что газета Dziennik Gazeta Prawna подготовила специальный выпуск ко Дню защиты детей.

К теме "Сколько любви в глазах мужчины": подписчики любуются Зеленскими на официальной встрече

Елена Зеленская написала сказку

Жил когда-то... Мне всегда хотелось начать так свой рассказ. Как сказку. На днях представился случай – польская Dziennik Gazeta Prawna подготовила специальный выпуск ко Дню защиты детей и предложила мне написать несколько слов,

– призналась первая леди.

Жена президента призналась, что этот выпуск подготовили дети – они стали журналистами и дизайнерами. Она добавила, что в этом году в редакционную коллегию приобщили украинских детей. В своей сказке Елена Зеленская написала о мальчике в современных украинских реалиях.

"Написала об украинском мальчике, на чей город напали враги, и его верной собачке Патрона, который, как настоящий герой, помогает находить вражеские мины. Написала, как сказку, потому что очень хочется рассказать польским детям об их храбрых друзьях в Украине и меньше всего – пугать их войной. К сожалению, для наших детей это не сказка, а реальность. Но дети ни в одной стране не должны жить в войне, не должны знать, что такое обстрелы и бомбоубежища", – отметила первая леди.



Елена Зеленская написала сказку / Фото с телеграма первой леди

Елена Зеленская подчеркнула, что в настоящее время каждый ребенок имеет право на безопасный досуг, дом, школу и друзей. В то время как половина украинских детей все это потеряла. Потому первая леди попросила польских школьников стать им друзьями.

"Чувствительность и доброта преодолевают любое зло и мрак. Если будем помнить об этом, тогда ни у одного зла на земле не будет шанса забрать улыбку у ребенка. Спасибо Dziennik Gazeta Prawna за возможность поделиться этими мыслями и за то, что пригласили в редакцию украинских детей. Возможно, кто-то из них уже во взрослом возрасте будет получать свою Пулитцеровскую премию. И вспомнит, что его первая статья была в этом выпуске", – подытожила Елена Зеленская.