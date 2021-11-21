Приїхала з Португалії в день народження: Дзідзьо поділився рідкісним фото з мамою
Джерело:інстаграм Дзідзьо
Український артист Дзідзьо вчора, 20 листопада, святкував день народження. На свято до сина з Португалії приїхала мама. Дзідзьо показав рідкісне фото з ненькою.
Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) поділився з шанувальниками новим фото. У свій день народження він показав чарівну світлину з мамою.
Дивіться також SLAVIA вперше показала квартиру, в якій прожила з Дзідзьо 10 років: рідкісне відео
Фото Дзідзьо з мамою
Музикант розповів, що на 38-річчя його мама Галина приїхала з Португалії. У день народження вона зробила спільне фото з зірковим сином.
Перед камерою усміхнений Дзідзьо позував з квітами в руках. Ненька ж цілувала його у щоку.
Мій щасливий день народження!!! Мама приїхала з Португалії мене привітати,
– написав Дзідзьо під фото.
Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму Дзідзьо
У коментарях під фото українські зірки привітали артиста зі святом. Кадр прокоментувала і колишня дружина SLAVIA, написавши: "Мама поруч, це щастя".
- Оля Цибульська: "Вітаю! Мамі привіт";
- Андрій Джеджула: "З днем народження! І многая літа мамі!!! Тільки злетів і душевної рівноваги! Ти крутий";
- Олексій Суханов: "З днем народження, дорогий! Хай щастя буде безмежним і здоров'я усій родині!".