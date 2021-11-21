Приїхала з Португалії в день народження: Дзідзьо поділився рідкісним фото з мамою

Український артист Дзідзьо вчора, 20 листопада, святкував день народження. На свято до сина з Португалії приїхала мама. Дзідзьо показав рідкісне фото з ненькою.

Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) поділився з шанувальниками новим фото. У свій день народження він показав чарівну світлину з мамою.

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Фото Дзідзьо з мамою

Музикант розповів, що на 38-річчя його мама Галина приїхала з Португалії. У день народження вона зробила спільне фото з зірковим сином.

Перед камерою усміхнений Дзідзьо позував з квітами в руках. Ненька ж цілувала його у щоку.

Мій щасливий день народження!!! Мама приїхала з Португалії мене привітати,

– написав Дзідзьо під фото.



Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму Дзідзьо

У коментарях під фото українські зірки привітали артиста зі святом. Кадр прокоментувала і колишня дружина SLAVIA, написавши: "Мама поруч, це щастя".

Оля Цибульська: "Вітаю! Мамі привіт";

Андрій Джеджула: "З днем народження! І многая літа мамі!!! Тільки злетів і душевної рівноваги! Ти крутий";

Олексій Суханов: "З днем народження, дорогий! Хай щастя буде безмежним і здоров'я усій родині!".