Пріянка Чопра та Нік Джонас вперше стали батьками: хто народив їм дитину

Володарка титулу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра і співак Нік Джонас стали батьками. 39-річна індійська модель не була вагітною, дитину їм народила сурогатна мати.

Про довгоочікуване поповнення новоспечена матуся Пріянка Чопра оголосила у своєму інстаграм-профілі з 73-мільйонною аудиторією. Вона не розсекретила ані стать, ані ім'я первістка, натомість попросила поважати її приватність.

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Ми дуже раді підтвердити, що ми народили дитину через сурогатну матір. Ми просимо про конфіденційність у цей особливий час, оскільки зосереджені на своїй сім'ї,

– написала модель.

Цікаво, що 39-річна Пріянка Чопра та 29-річний Нік Джонас давно хотіли дітей. 2018-го найкрасивіша дівчина світу заявляла, що мріє народити в найближчі 10 років. Тож невідомо, чому вона скористалась послугами сурогатної матері.

Фото з інстаграму Пріянки Чопри

що 51-річна супермодель Наомі Кемпбелл теж стала мамою завдяки сурогатному материнству. Її донька народилась у травні 2021 року, зараз їй 8 місяців.

Модель та учасник гурту Jonas Brothers одружились у грудні 2018 року. За п'ять днів вони провели дві церемонії – одну індуїстську й одну християнську з 225 гостями. У Пріянки Чопри була сукня з мільйонами перлин та кристалами Swarovski, 22-метрова фата.