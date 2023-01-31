"Міс Світу" Пріянка Чопра вперше вийшла у світ з донькою від сурогатної матері: захопливі відео

У січні минулого року індійська модель та "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра стала мамою. Доньку Мальті Марі їй народила сурогатна мати. Її перший світський вихід відбувся 30 січня на Голлівудській алеї слави.

Якщо раніше Пріянка Чопра та співак Нік Джонас зумисне закривали обличчя первістка смайликом, то на церемонії в Лос-Анджелесі офіційно представили її світу. Модель тримала доньку на руках у першому ряду, поки зірковий батько виступив з романтичною та кумедною промовою.

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Пріянка Чопра вперше вийшла у світ з донькою

Мальті Марі, схоже, комфортно почувалася на світському заході, але дещо скиглила на руках у Пріянки Чопри, але Нік Джонас спробував підбадьорити її. Щоправда, лише після того, як засипав компліментами красуню-дружину.

Для моєї прекрасної дружини. Ти – спокій у божевільні, скеля під час шторму, і мені подобається бути одруженим з тобою. Це найбільший подарунок. Мені подобається бути з тобою батьком. Мальті Марі, привіт, крихітко. Я не можу дочекатися, коли прийду сюди з тобою через 15 років й осоромлю тебе перед твоїми друзями,

– розсмішив співак зі сцени.

Зауважимо, що для першого виходу у світ модель підібрала доньці твідовий костюм, сріблясті уггі та білу пов'язку з квіткою. Сама ж Чопра одягла обтислу трикотажну сукню шоколадного кольору та окуляри від італійського бренду Miu Miu.

Цікаво, що "Міс Світу 2000" підтримувала акторка Софі Тернер, яка прийшла на церемонію з чоловіком і сиділа поряд. Джо Джонаса нагороджували разом з молодшим братом Ніком.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни Пріянка Чопра підтримує Україну. 25 лютого вона показала багатомільйонній аудиторії "невинних людей, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких" та закликала допомагати. У травні індійська модель опублікувала щемливу історію дівчинки з Харкова, яка два місяці жила в метро і мріяла зустрітися з однокласниками.

У серпні "Міс Світу 2000" та посол доброї волі UNICEF взагалі приїхала до Польщі, щоб зустрітися з українськими біженцями. Вона розплакалася, бо помітила "невидимі рани війни", які не відчуєш з новин.