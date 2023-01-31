Якщо раніше Пріянка Чопра та співак Нік Джонас зумисне закривали обличчя первістка смайликом, то на церемонії в Лос-Анджелесі офіційно представили її світу. Модель тримала доньку на руках у першому ряду, поки зірковий батько виступив з романтичною та кумедною промовою.

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Пріянка Чопра вперше вийшла у світ з донькою

Мальті Марі, схоже, комфортно почувалася на світському заході, але дещо скиглила на руках у Пріянки Чопри, але Нік Джонас спробував підбадьорити її. Щоправда, лише після того, як засипав компліментами красуню-дружину.

Для моєї прекрасної дружини. Ти – спокій у божевільні, скеля під час шторму, і мені подобається бути одруженим з тобою. Це найбільший подарунок. Мені подобається бути з тобою батьком. Мальті Марі, привіт, крихітко. Я не можу дочекатися, коли прийду сюди з тобою через 15 років й осоромлю тебе перед твоїми друзями,

– розсмішив співак зі сцени.

Зауважимо, що для першого виходу у світ модель підібрала доньці твідовий костюм, сріблясті уггі та білу пов'язку з квіткою. Сама ж Чопра одягла обтислу трикотажну сукню шоколадного кольору та окуляри від італійського бренду Miu Miu.

Цікаво, що "Міс Світу 2000" підтримувала акторка Софі Тернер, яка прийшла на церемонію з чоловіком і сиділа поряд. Джо Джонаса нагороджували разом з молодшим братом Ніком.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни Пріянка Чопра підтримує Україну. 25 лютого вона показала багатомільйонній аудиторії "невинних людей, які живуть у страху за своє життя та життя своїх близьких" та закликала допомагати. У травні індійська модель опублікувала щемливу історію дівчинки з Харкова, яка два місяці жила в метро і мріяла зустрітися з однокласниками.

У серпні "Міс Світу 2000" та посол доброї волі UNICEF взагалі приїхала до Польщі, щоб зустрітися з українськими біженцями. Вона розплакалася, бо помітила "невидимі рани війни", які не відчуєш з новин.