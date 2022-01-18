Привіт, 40, – Катерина Кухар поділилась ніжними портретами у день народження

18 січня 2022 , 21:50
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Джерело:

інстаграм Катерини Кухар

Українська прима-балерина Катерина Кухар 18 січня святкує день народження. В особливий день вона опублікувала чуттєві артпортрети.

Відома українська танцівниця та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар сьогодні, 18 січня, святкує 40-річчя. З нагоди свята вона опублікувала нові чуттєві фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Особливі фото Катерини Кухар

Прима-балерина поділилась миловидними артпортретами авторства Оксани Шевчук. Катерина Кухар позувала перед камерою з оголеними плечима, прикривши груди руками. 

Артистка прикрасила волосся синіми та фіолетовими гортензіями, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями, а губи нафарбувала бежевою помадою.

Ну, привіт, 40! Не такі ви й страшні,
– підписала кадри танцівниця.


Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки


Катерина Кухар / Фото з інстаграму зірки

Зірки вітають Кухар у мережі

Катерина Кухар отримує безліч привітань та побажань не лише від шанувальників, але й від українських знаменитостей:

  • Ольга Сумська: "Вітаємо, богине! Катрусенько, любові у всіх її проявах!";
  • Іраклі Макацарія: "З днем народження! Здійснення всіх твоїх бажань";
  • Юлія Саніна: "З днем народження, красо";
  • Наталія Холоденко: "У мене наступного року 40. Як, як там?";
  • Христина Решетник: "Катюша, з Днем Народження. Люба, гармонії, натхнення та радостей. Любимо і передаємо вітання всією сім'єю".
  • MELOVIN: "З днем народження, королево";
  • Володимир Остапчук: "З твоїм днем, зірочко".
Автор: Марія Касій