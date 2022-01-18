Известная украинская танцовщица и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сегодня, 18 января, празднует 40-летие. В честь праздника она опубликовала новые чувственные фото на личной странице в инстаграме.
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Особые фото Екатерины Кухар
Прима-балерина поделилась миловидными артпортретами авторства Оксаны Шевчук. Екатерина Кухар позировала перед камерой с обнаженными плечами, прикрыв грудь руками.
Артистка украсила волосы синими и фиолетовыми гортензиями, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза чудесными тенями, а губы накрасила бежевой помадой.
Ну, привет, 40! Не так вы и страшны,
– подписала кадры танцовщица.
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды
Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды
Звезды поздравляют Кухар в сети
Екатерина Кухар получает множество поздравлений и пожеланий не только от поклонников, но и от украинских знаменитостей:
- Ольга Сумская: "Поздравляем, богиня! Катенька, любви во всех ее проявлениях!";
- Иракли Макацария: "С днем рождения! Совершение всех твоих желаний";
- Юлия Санина: "С днем рождения, красота";
- Наталья Холоденко: "У меня в следующем году 40. Как, как там?";
- Кристина Решетник: "Катюша, с Днем Рождения. Дорогая, гармонии, вдохновения и радостей. Любим и передаем поздравления всей семье".
- MELOVIN: "С днем рождения, королева";
- Владимир Остапчук: "С твоим днем, звездочка".