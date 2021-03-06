Присвячений померлому батькові: Святослав Вакарчук випустив проєкт "Оранжерея"

Джерело:твітер Святослава Вакарчука
Український співак Святослав Вакарчук презентував новий авторський проєкт "Оранжерея". Усі 12 пісень альбому музикант присвятив батькові, якого не стало майже рік тому.
Знаменитий український музикант Святослав Вакарчук презентував шанувальникам довгоочікуваний авторський проєкт "Оранжерея". Його можна прослухати на багатьох музичних платформах.
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Співак поділився, що 6 березня – день народження його батька, Івана Вакарчука. Тому саме в цей день він вирішив випустити альбом і присвятити його татусеві. Батько Святослава Вакарчука помер у квітні 2020 року.
Сьогодні, 6 березня, день народження мого тата Івана Вакарчука. Вже майже рік, як його немає. І саме сьогодні, я презентую свій третій авторський проєкт "Оранжерея", який ми творили останні пів року. Я присвячую цей альбом тобі, тату! Ти поруч – завжди!
– прокоментував артист вихід проєкту.
В авторський альбом артиста увійшло 12 пісень:
Зазначимо, що з третім проєктом Святослав Вакарчук планує розпочати тур. Концерти повинні проходити з дотриманнях карантинних норм.
Слухайте альбом Святослава Вакарчука "Оранжерея" онлайн:
Прихильники музиканта вкотре позитивно оцінили його роботу. Користувачі мереж діляться, що пісні дуже зворушливі та чуттєві, тому навіть викликають сльози.