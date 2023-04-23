Принцу Луї 5 років: мережу розчулили радісні фото сина Кейт Міддлтон і Вільяма
Джерело:герцоги Уельські
Наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 5 років. З нагоди дня народження Луї королівське подружжя показало його життєрадісні фото в тачці та з усмішкою до вух.
У неділю, 23 квітня, принц Луї святкує день народження. З першим ювілеєм його привітали напередодні. В акаунті герцогів Уельських з 14,6-мільйонною аудиторією опублікували радісні фото хлопчика з Кейт Міддлтон.
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Милі фото принца Луї до дня народження
Дружина принца Вільяма захоплюється фотографією і часто знімає портрети дітей до іменин, однак цього разу постала в кадрі сама. Авторкою їхніх з Луї фото стала Міллі Пілкінгтон. Світлини, вочевидь, були зроблені на території маєтку у Віндзорі, адже Кейт Міддлтон катала сина в садовій тачці з бур'яном і травою.
"Рада поділитися з вами парою портретів принца Луї, який сьогодні святкує 5 день народження. Дякую принцу і принцесі Уельським за те, що довірили мені цю зйомку. Справжня честь. І бажаю принцу Луї найщасливішого дня народження", – прокоментувала фотографиня.
Комусь завтра виповниться 5. Щиро вітаю принца Луї з днем народження,
– йдеться в підписі.
На фото Луї у блакитному вовняному светрі з жакардовим візерунком, картатій сорочці, синіх шортах, шкарпетках і туфлях. Тоді як Кейт Міддлтон у чорно-білому смугастому джемпері.
Принц Луї з Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Уельських
Принц Луї напередодні дня народження / Фото з інстаграму герцогів Уельських
Мережу розчулили радісні портрети принца Луї:
- "Чарівний! Мені здається, він дуже схожий на свого дідуся Міддлтона";
- "Наша дитина більше не дитина. З 5-м днем народження нашого принца Луї! Найкращий не такий уже й маленький хлопчик";
- "Він чарівний. Він буде дуже красивим";
- "З днем народження, принце Луї. Ти такий милий і смішний".
Нагадаємо, востаннє Луї бачили на великодній службі 9 квітня. У каплицю Святого Георгія він йшов за руку з мамою Кейт Міддлтон, яка того дня грубо порушила королівський протокол. Це було вперше, коли хлопчика взяли з собою на службу до Великодня.