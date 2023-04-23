Принцу Луї 5 років: мережу розчулили радісні фото сина Кейт Міддлтон і Вільяма

Наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 5 років. З нагоди дня народження Луї королівське подружжя показало його життєрадісні фото в тачці та з усмішкою до вух.

У неділю, 23 квітня, принц Луї святкує день народження. З першим ювілеєм його привітали напередодні. В акаунті герцогів Уельських з 14,6-мільйонною аудиторією опублікували радісні фото хлопчика з Кейт Міддлтон.

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Милі фото принца Луї до дня народження

Дружина принца Вільяма захоплюється фотографією і часто знімає портрети дітей до іменин, однак цього разу постала в кадрі сама. Авторкою їхніх з Луї фото стала Міллі Пілкінгтон. Світлини, вочевидь, були зроблені на території маєтку у Віндзорі, адже Кейт Міддлтон катала сина в садовій тачці з бур'яном і травою.

"Рада поділитися з вами парою портретів принца Луї, який сьогодні святкує 5 день народження. Дякую принцу і принцесі Уельським за те, що довірили мені цю зйомку. Справжня честь. І бажаю принцу Луї найщасливішого дня народження", – прокоментувала фотографиня.

Комусь завтра виповниться 5. Щиро вітаю принца Луї з днем народження,

– йдеться в підписі.

На фото Луї у блакитному вовняному светрі з жакардовим візерунком, картатій сорочці, синіх шортах, шкарпетках і туфлях. Тоді як Кейт Міддлтон у чорно-білому смугастому джемпері.

Принц Луї з Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Уельських

Принц Луї напередодні дня народження / Фото з інстаграму герцогів Уельських

Мережу розчулили радісні портрети принца Луї:

"Чарівний! Мені здається, він дуже схожий на свого дідуся Міддлтона";

"Наша дитина більше не дитина. З 5-м днем народження нашого принца Луї! Найкращий не такий уже й маленький хлопчик";

"Він чарівний. Він буде дуже красивим";

"З днем народження, принце Луї. Ти такий милий і смішний".

Нагадаємо, востаннє Луї бачили на великодній службі 9 квітня. У каплицю Святого Георгія він йшов за руку з мамою Кейт Міддлтон, яка того дня грубо порушила королівський протокол. Це було вперше, коли хлопчика взяли з собою на службу до Великодня.