В воскресенье, 23 апреля, принц Луи отмечает день рождения. С первым юбилеем его поздравили накануне. В аккаунте герцогов Уэльских с 14,6-миллионной аудиторией опубликовали радостные фото мальчика с Кейт Миддлтон.

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Милые фото принца Луи ко дню рождения

Жена принца Уильяма увлекается фотографией и часто снимает портреты детей к именинам, однако в этот раз предстала в кадре сама. Автором их из Луи фото стала Милли Пилкингтон. Фотографии, очевидно, были сделаны на территории имения в Виндзоре, ведь Кейт Миддлтон катала сына в садовой тачке с сорняком и травой.

"Рада поделиться с вами парой портретов принца Луи, который сегодня празднует 5 день рождения. Спасибо принцу и принцессе Уэльским за то, что доверили мне эту съемку. Настоящая честь. И желаю принцу Луи самого счастливого дня рождения", – прокомментировала фотограф.

Кому-то завтра исполнится 5. Поздравляю принца Луи с днем рождения,

– говорится в подписи.

На фото Луи в голубом шерстяном свитере с жаккардовым узором, клетчатой рубашке, синих шортах, носках и туфлях. В то время как Кейт Миддлтон в черно-белом полосатом джемпере.

Принц Луи с Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Уэльских

Принц Луи в преддверии дня рождения / Фото с инстаграма герцогов Уэльских

Сеть умилили радостные портреты принца Луи:

"Волшебный! Мне кажется, он очень похож на своего дедушку Миддлтона";

"Наш ребенок больше не ребенок. С 5-м днем рождения нашего принца Луи! Лучший не такой уж маленький мальчик";

"Он очаровательный. Он будет очень красивым";

"С днем рождения, принц Луи. Ты такой милый и смешной".

Напомним, последний раз Луи видели на пасхальной службе 9 апреля. В часовню Святого Георгия он шел за руку с мамой Кейт Миддлтон, которая в тот день грубо нарушила королевский протокол. Это было впервые, когда мальчика взяли с собой на службу к Пасхе.