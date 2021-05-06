Принцу Арчі – 2: королівська сім'я привітала сина принца Гаррі з днем народження

Первісток принца Гаррі та Меган Маркл – принц Арчі святкує день народження. 6 травня 2021 року йому виповнюється 2 роки. Королева Єлизавета II вже привітала правнука з чудовим днем. Також до привітань долучилися принц Чарльз із принцесою Каміллою та герцоги Кембриджські. Вони опублікували миловидні архівні сімейні кадри на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Меган Маркл перебуває на останніх тижнях вагітності й готується до народження доньки. А поки вона перебуває в особливому стані, святкує другий день народження маленького сина Арчі. Родичі її чоловіка вже привітали малюка зі святом.

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Єлизавета II привітала правнука Арчі з 2-річчям

На офіційній сторінці королівського палацу в інстаграмі оприлюднили одну з найпопулярніших фотографій, на якій принц Арчі зображений разом із батьками. На знімку принц Гаррі тримає новонародженого первістка на руках, а поруч із ним стоїть кохана дружина Меган. Подружжя мило усміхається.

Бажаємо сьогодні Арчі Маунтбаттен-Віндзор дуже щасливого 2-го дня народження,

– мовиться у публікації.

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Принц Чарльз привітав онука з днем народження

До привітань долучився і дідусь Арчі – принц Чарльз. На сторінці Кларенс-гаус оприлюднили миловидне чорно-біле фото. На ньому Чарльз зображений поруч сином – принцом Гаррі, який тримає на руках маленького сина. Батько та син мило усміхаються, радіють малюку.

З днем народження Арчі, якому сьогодні виповнюється 2 роки,

– привітав онука дідусь.

Привітання для Арчі від принца Вільям та Кейт Міддлтон

Принц Вільям разом із дружиною привітав племінника з 2-річчям, поділившись яскравим архівним сімейним фото. На знімку герцоги Кембриджські позують у королівському палаці разом із принцом Гаррі, Меган Маркл, принцом Арчі, принцом Чарльзом, герцогинею Корнуольською, Дорією Редлан та іншими. Усі мило усміхаються та радіють поповненню у королівській сім'ї.

Бажаємо Арчі дуже щасливого дня народження сьогодні,

– написали герцоги Кембриджські.

Зазначимо, наразі принц Арчі разом із батьками мешкає в Каліфорнії. Члени королівської сім'ї мають змогу привітати його лише віртуально. Королева вже понад рік не бачилася з правнуком.