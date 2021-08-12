Принцесу Євгенію і Джека Бруксбенка вперше побачили разом після скандалу з моделями

Принцеса Євгенія, схоже, вибачила чоловіку Джеку Бруксбенку незручну ситуацію, в яку він нещодавно потрапив. Пару тижнів тому він розважався на яхті в Італії в компанії трьох моделей. Одна з них навіть була напівоголеною.

Подружжя побачили разом в автомобілі, який направлявся до Шотландії. Саме там у замку Балморал перебуває зараз Єлизавета II. Кілька днів тому туди приїхала мама Євгенії Сара Йоркська та батько принц Ендрю, на якого кілька днів тому подала в суд жінка. Саме тому, аби не потрапляти на очі папараці, він відправився у відпустку в Шотландію. З нього, схоже, вирішили взяти приклад діти.

До слова Справі 20 років: жертва домагань принца Ендрю подала на нього до суду

Відеоролик з вулиць Великої Британії оприлюднило видання Sky News. Ймовірно, в автівці також був 6-місячний син пари Август.

Наразі невідомо, чи приїде у володіння королеви вагітна принцеса Беатріс (сестра Євгенії) і її чоловік Едоардо.

Що відомо про скандал з Джеком Бруксбенком