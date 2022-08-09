Принцесі Беатріс – 34: коханий та сестра зворушливо привітали її

Онука Єлизавети II – принцеса Беатріс відзначила день народження. Їй виповнилося 34 роки. Коханий принцеси та її сестра опублікували зворушливі фотографії з нагоди цього особливого дня.

Спадкоємиця королівського престолу не влаштовувала гучних святкувань. Ймовірно, день народження вона відзначила в колі найрідніших. Чоловік Беатріс та її сестра опублікували в мережі привітання для іменинниці.

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Як Едоардо Мапеллі-Моцці привітав Беатріс з днем народження

Коханий Беатріс опублікував її фото, на якому зображена на тлі води та гарних яхт позаду. Оскільки подружжя часто їздить у відпустки в Італію, звідки родом Едоардо, то, ймовірно, цю світлину зробили саме там. Окрім атмосферного фото чоловік адресував дружині приємні слова.

Ти найкраща дружина у світі. Водночас ти найкраща мати на світі. Ми дуже тебе любимо. З днем ​​народження, кохана,

– написав Едоардо.

До привітань приєдналася сестра Беатріс

Принцеса Євгенія також поширила на особистій сторінці в інстаграмі зворушливий допис. Вона опублікувала серію фотографій, на яких зображена разом з сестрою.

Також до привітань приєдналася молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія. Вона запостила у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, де вони зображені разом із сестрою.

З днем народження, моя особлива сестричко. Дуже люблю тебе,

– написала принцеса.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Інші члени королівської родини наразі не приєдналися до привітань.