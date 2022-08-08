У неділю, 7 серпня, іспанські монархи влаштували сімейний променад на ринок Пасео де Сагрера в Пальма-де-Майорка і вечерю в ресторані Beatbik. Для виходу зі свекрухою та доньками Леонор і Софією королева Летиція обрала сміливий look, в якому не залишилась без уваги преси.
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Смілий образ Летиції в рожевому міні
49-річну королеву Іспанії папараці заскочили у рожевій мінісукні від мас-маркет бренду Zara. Яскраву сукню-сорочку вона доповнила еспадрильями в тон від іспанського бренду Clooui і клатчем Feel Mallorca зі смугастим принтом.
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У мережі Летицію "рознесли" за мінісукню
Попри те, що екстремальне міні Летиція одягла у відпустці, а не для офіційного виходу, у мережі її розкритикували за сміливий образ. Користувачі пишуть:
- "Це занадто коротко як для королеви, але чудово для однієї з її дочок";
- "Ні, вона занадто стара для такого вбрання";
- "Я люблю її, але думаю, що вона занадто стара для такої довжини";
- "Вона занадто стара, щоб так одягатися";
- "Закоротко для королеви! Зазвичай вона така елегантна, але в цьому вона виглядає так, ніби занадто старається";
- "Цей аутфіт ідеально підходить для її дочок-підлітків".