Спадкоємиця королівського престолу не влаштовувала гучних святкувань. Ймовірно, день народження вона відзначила в колі найрідніших. Чоловік Беатріс та її сестра опублікували в мережі привітання для іменинниці.
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Як Едоардо Мапеллі-Моцці привітав Беатріс з днем народження
Коханий Беатріс опублікував її фото, на якому зображена на тлі води та гарних яхт позаду. Оскільки подружжя часто їздить у відпустки в Італію, звідки родом Едоардо, то, ймовірно, цю світлину зробили саме там. Окрім атмосферного фото чоловік адресував дружині приємні слова.
Ти найкраща дружина у світі. Водночас ти найкраща мати на світі. Ми дуже тебе любимо. З днем народження, кохана,
– написав Едоардо.
До привітань приєдналася сестра Беатріс
Принцеса Євгенія також поширила на особистій сторінці в інстаграмі зворушливий допис. Вона опублікувала серію фотографій, на яких зображена разом з сестрою.
Також до привітань приєдналася молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія. Вона запостила у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, де вони зображені разом із сестрою.
З днем народження, моя особлива сестричко. Дуже люблю тебе,
– написала принцеса.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Інші члени королівської родини наразі не приєдналися до привітань.