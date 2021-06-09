Принцеса Євгенія вперше після пологів вийшла у світ: фото яскравого образу

Онука королеви Єлизавети II принцеса Євгенія вперше здійснила світський вихід після народження сина Августа. Вона з'явилась на публіці в темній сукні з квітковим принтом.
Онука британської королеви Єлизавети II 4 місяці тому вперше стала мамою. Через місяць вона відвідала Сомерсет-гауз задля святкування Всесвітнього дня океану. Світлинами з заходу принцеса Євгенія поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ принцеси Євгенії
Для першого світського виходу після пологів онука королеви обрала темну сукню довжини міді з різнобарвним квітковим принтом та пишною сукнею. Вона поєднала стильне вбрання з білосніжними кедами.
Вдалим доповненням аутфіту стали сонцезахисні окуляри з трендовою оправою. Принцеса Євгенія розпустила волосся та накрутила його на кінцях у локони. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.
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Принцеса Євгенія стала мамою: що відомо
- 9 лютого 2020 року стало відомо, що онука королеви Єлизавети II вперше стала мамою.
- Через 3 дні подружжя разом із новонародженим сином покинули лікарню, відправившись до Фрогмор-гаузу.
- Спочатку королівське подружжя розсекретило тільки стать новонародженого. Однак згодом принцеса опублікувала чарівні фото з сім'єю та оголосила, що вони стали батьками Августа Філіпа Гоука Бруксбенка.