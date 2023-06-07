Принцеса Євгенія народила сина: ЗМІ розсекретили, скільки коштували її пологи
Джерело:Hello Magazine
Принцеса Євгенія стала мамою вдруге наприкінці травня. ЗМІ розсекретили, скільки коштували пологи королівської персони.
Племінниця короля Чарльза III принцеса Євгенія стала мамою вдруге. Вона народжувала у приватному пологовому будинку Портленда, що у Вестмінстері.
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Скільки коштували пологи Євгенії
Послугами пологового будинку Портленда користуються британські аристократи та члени королівської сім'ї. Там принцеса Євгенія народжувала вперше, мамою стала Меган Маркл. До того ж саме в Портленді народилися принцеса Беатріс і сама Євгенія.
Цей медичний заклад вважається одним з найкращих у Великій Британії. У кожній палаті створені комфортні умови, обслуговування на високому рівні, а в лікарняному меню навіть можна знайти омарів та шампанське.
Ціни за таке задоволення відповідні. ЗМІ розсекретили, що пологи коштують 6760 фунтів стерлінгів (приблизно 311 тисяч гривень), сума може досягати 8110 фунтів стерлінгів за екстрений кесарів розтин. Додаткова ніч у лікарні або готельному номері коштує 1800 фунтів стерлінгів.
Принцеса Євгенія стала мамою
- Онука Єлизавети II стала мамою вперше у вересні 2021 року. У неї народився син Август – у лютому вона привітала первістка з днем народження й показала кадри з малюком у відео. Фани побачили, що син принцеси схожий на принца Гаррі.
- Принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність у січні 2023 року. Вона поділилась фото, на якому молодший син цілує її у живіт.
- 30 травня другий син принцеси з'явився на світ. Євгенія оголосила його ім'я – Ернест Джордж Ронні Бруксбенк. Старший Август вже познайомився з малюком.