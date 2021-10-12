Принцеса Євгенія привітала чоловіка з річницею шлюбу: зворушливе фото

Цього дня три роки тому, 12 жовтня 2018 року, онука Її Величності побралась з бізнесменом Джеком Бруксбенком. У річницю весілля принцеса Євгенія не залишила чоловіка без привітань. Зворушливі слова вона розмістила в інстаграмі.

31-річна принцеса Євгенія, як і інші члени королівської родини, не любить виносити особисте на публіку. Відтак, вона присвятила коханому усього два речення у соціальній мережі. Однак ті сповнені любов'ю та ніжністю.

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З ювілеєм, моє кохання. Сьогодні 3 роки,

– написала принцеса Євгенія.

Лаконічний допис онука королеви Єлизавети ІІ доповнила зворушливим фото з Джеком Бруксбенком. Судячи з вбрання, кадр був зроблений на гучній вечірці до її 29-річчя. Закоханих підловили в обіймах під час повільного танцю.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком / Фото з інстаграму онуки Єлизавети ІІ

Додамо, це не єдиний знімок королівської пари, який світ побачив уперше. У річницю їхнього шлюбу весільна фотографиня опублікувала небачений раніше кадр з церемонії. Він з'явився в її інстаграм-профілі.

На фото принцеса Євгенія зображена в білій сукні на задньому сидінні ретро-автомобіля, на якому їхала до вівтаря. За словами фотографині, це її улюблена світлина з весілля. Не дивно, адже на ньому видно хвилювання онуки Її Величності, котра за мить офіційно стане дружиною.

Принцеса Євгенія на весіллі / Фото з інстаграму фотографині