31-летняя принцесса Евгения, как и другие члены королевской семьи, не любит выносить личное на публику. Следовательно, она посвятила любимому всего два предложения в социальной сети. Однако те полны любви и нежности.
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С юбилеем, моя любовь. Сегодня 3 года,
– написала принцесса Евгения.
Лаконичное сообщение внучка королевы Елизаветы II дополнила трогательным фото с Джеком Бруксбенком. Судя по наряду, кадр был сделан на шумной вечеринке к ее 29-летию. Влюбленных поймали в объятиях во время медленного танца.
Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II
Добавим, это не единственный снимок королевской пары, который мир увидел впервые. В годовщину их брака свадебная фотограф опубликовала невиданный ранее кадр с церемонии. Он появился в ее инстаграм-профиле.
На фото принцесса Евгения изображена в белом платье на заднем сиденье ретро-автомобиля, на котором ехала к алтарю. По словам фотографа, это ее любимая фотография со свадьбы. Неудивительно, ведь на ней видно волнение внучки Ее Величества, которая через мгновение официально станет женой.
Принцесса Евгения на свадьбе / Фото из инстаграма фотографа