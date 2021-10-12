31-летняя принцесса Евгения, как и другие члены королевской семьи, не любит выносить личное на публику. Следовательно, она посвятила любимому всего два предложения в социальной сети. Однако те полны любви и нежности.

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С юбилеем, моя любовь. Сегодня 3 года,

– написала принцесса Евгения.

Лаконичное сообщение внучка королевы Елизаветы II дополнила трогательным фото с Джеком Бруксбенком. Судя по наряду, кадр был сделан на шумной вечеринке к ее 29-летию. Влюбленных поймали в объятиях во время медленного танца.



Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II

Похоже, скандал с полуобнаженными моделями на яхте в Италии отнюдь не поколебал их идеальный брак. Евгения отказывалась от комментариев, а мама принцессы заступалась за зятя Джека Бруксбенка.

Добавим, это не единственный снимок королевской пары, который мир увидел впервые. В годовщину их брака свадебная фотограф опубликовала невиданный ранее кадр с церемонии. Он появился в ее инстаграм-профиле.

На фото принцесса Евгения изображена в белом платье на заднем сиденье ретро-автомобиля, на котором ехала к алтарю. По словам фотографа, это ее любимая фотография со свадьбы. Неудивительно, ведь на ней видно волнение внучки Ее Величества, которая через мгновение официально станет женой.



Принцесса Евгения на свадьбе / Фото из инстаграма фотографа