31-летняя принцесса Евгения, как и другие члены королевской семьи, не любит выносить личное на публику. Следовательно, она посвятила любимому всего два предложения в социальной сети. Однако те полны любви и нежности.

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С юбилеем, моя любовь. Сегодня 3 года,
– написала принцесса Евгения.

Лаконичное сообщение внучка королевы Елизаветы II дополнила трогательным фото с Джеком Бруксбенком. Судя по наряду, кадр был сделан на шумной вечеринке к ее 29-летию. Влюбленных поймали в объятиях во время медленного танца.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком
Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком / Фото из инстаграма внучки Елизаветы II

Добавим, это не единственный снимок королевской пары, который мир увидел впервые. В годовщину их брака свадебная фотограф опубликовала невиданный ранее кадр с церемонии. Он появился в ее инстаграм-профиле.

На фото принцесса Евгения изображена в белом платье на заднем сиденье ретро-автомобиля, на котором ехала к алтарю. По словам фотографа, это ее любимая фотография со свадьбы. Неудивительно, ведь на ней видно волнение внучки Ее Величества, которая через мгновение официально станет женой.

Принцеса Євгенія на весіллі
Принцесса Евгения на свадьбе / Фото из инстаграма фотографа