Принцеса Софія захопила новими фото трьох синів: зворушливі кадри зі знайомства

Шведська принцеса Софія народила третього сина 26 березня. Того ж дня багатодітна матуся відправилася додому з новонародженим малюком і познайомила його зі старшими синами. Зворушливий момент батьки зафіксували на фото.

36-річна принцеса Софія опублікувала дві нові світлини новонародженого принца Джуліана зі старшими братами – 4-річним Александром і 3-річним Габріелем. На одному з фото в кадр потрапив і її 41-річний чоловік Карл Філіп, батьківська турбота якого розчулила мережу.

Читайте також Ельза Госк показала, як годує донечку грудьми: фото

Нові фото синів принцеси Софії та принца Карла Філіпа

Знайомство братів відбулося в королівській резиденції в Юргордені, куди принцеса Софія відправилася після того, як її виписали з лікарні. Вона вперше сфотографувала трьох синів разом. Старші хлопці були одягнені в повсякденний одяг – теплі светри та темні штани, а новонароджений Джуліан – у крихітне світле боді.

Александр і Габріель тримали на руках молодшого брата, лежачи в ліжку. На іншому фото старший син королівського подружжя пригортав найменшого Джуліана, а принц Карл Філіп спостерігав за їхнім знайомством, турботливо обійнявши синів. Принцеса Софія, яка стала авторкою фото, подякувала за всі теплі привітання у зв'язку з народженням Джуліана та наголосила, що тепер в її житті чотири принци.

Життя подарувало мені не одного, а чотирьох прекрасних принців,

– зворушливо написала принцеса Софія.

Троє синів принцеси Софії / Фото Instagram / @prinsparet

Троє синів принцеси Софії з Карлом Філіпом / Фото Instagram / @prinsparet

Вагітність принцеси Софії