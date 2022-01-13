Тематичні вечірки – досить поширений варіант у Новорічну ніч. Щоправда, гості не завжди дотримуються правила "повного перетворення". За лаштунками шоу Нового каналу "Де логіка?" олімпійська чемпіонка розповіла про незвичайні вечірки з друзями.

Цікаво Побачив у ній щось особливе, – Ivan NAVI розповів як у новорічну ніч зустрів своє кохання

Ми раніше часто їздили із друзями в гори. У нас компанія – людина 15-16. Іноді просто у горах проводили тематичні вечірки. Влаштовували маскарад. Пам'ятаю, одягали прикольні вбрання у стилі дев'яностих. Також ми перетворювалися на персонажів із фільмів. Я стала принцесою Амідалою із "Зоряних Війн",

– поділилась зірка.



Ольга Харлан з коханим святкувала цьогоріч у США / Фото з інстаграму спортсменки

Також в Ольги якось була вечірка у національному стилі та "бомж-паті".

"Якось була національна тема. Тоді обрала вбрання німкені у традиційному костюмі для "Октоберфесту" (Сміється). Але найяскравіше – бомж-паті. На мені були коричневі колготки у стрілках, коричневий берет, пальто та якась жахлива стара сукня. Це треба було бачити!", – додала Харлан.