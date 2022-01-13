Тематические вечеринки – довольно распространенный вариант в новогоднюю ночь. Правда, гости не всегда придерживаются правила "полного преображения". За кулисами шоу Нового канала "Где логика?" олимпийская чемпионка рассказала о необычных вечеринках с друзьями.

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Мы раньше часто ездили с друзьями в горы. У нас компания – человек 15-16. Иногда просто в горах проводили тематические вечеринки. Устраивали маскарад. Помню, надевали прикольные наряды в стиле девяностых. Также мы превращались в персонажей из фильмов. Я стала принцессой Амидалой из "Звездных войн",

– поделилась звезда.



Ольга Харлан с любимым праздновала в этом году в США / Фото из инстаграма спортсменки

Также у Ольги как-то была вечеринка в национальном стиле и "бомж-пати".

"Как-то была национальная тема. Тогда выбрала наряд немки в традиционном костюме для "Октоберфеста" (Смеется). Но самое яркое – бомж-пати. На мне были коричневые колготки в стрелках, коричневый берет, пальто и какое-то ужасное старое платье. Это надо было видеть!", – добавила Харлан.