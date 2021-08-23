"Принцеса з мультиків": Тіна Кароль вразила концертним образом у розкішній блакитній сукні
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Популярна українська співачка Тіна Кароль виступила на церемонії нагородження премією "Національна легенда України". Вона підкорила ляльковим образом у блакитній сукні.
22 серпня відбулась церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Серед гостей було чимало українських знаменитостей. Зокрема, на захід завітала виконавиця Тіна Кароль, яка виступила на концерті.
До теми У мережі показали архівне фото Тіни Кароль: як виглядала зірка у 14 років
Образ Тіни Кароль
Перед виступом знаменитість влаштувала неймовірну фотосесію, в якій продемонструвала своє розкішне вбрання. Вона позувала перед камерою у ніжно-блакитній сукні з пишною багатошаровою спідницею та оригінальним топом на тонких бретелях.
Тіна Кароль доповнила сукню з колекції ліванського бренду Azzi & Osta аксесуарами від Swarovski – каблучками з кольоровим камінням та сережками.
Співачка розпустила волосся та вклала його легкими локонами. На обличчі зірка зробила вишуканий макіяж. Вона підкреслила очі коричневими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
Підписники знаменитості із захопленням відреагували на її новий концертний look. Вони навіть порівнюють Тіну Кароль з принцесою:
- "Чарівна. Діснеївська принцеса";
- "Ну така прекрасна! Фея";
- "Яка хмаринка! Така м'якенька і затишна";
- "Красива! Таку вас і люблю – ніжну і жіночну";
- "Королева";
- "Неймовірно гарна";
- "Принцеса з мультиків";
- "Яка краса! Повітряна, немов хмаринка".