Принцеса Беатріс вперше стане мамою

Внучка Єлизавети II принцеса Беатріс вагітна. Вона народить дитину восени 2021 року. Батьком дитини є її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, з яким вона одружилась у 2020 році.
Принцеса Беатріс вагітна
Радісною звісткою поділились представники королівської сім'ї в інстаграмі. Оскільки 32-річна принцеса Беатріс, на відміну від її сестри Євгенії, немає власної інстаграм-сторінки, то усі вітання надсилають їй у профілі Єлизавети II.
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Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині,
– йдеться у повідомленні.
На символічному фото можна побачити саму принцесу Беатріс та її чоловіка у день весілля, 17 липня 2020 року.
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці чекають на дитину / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Варто додати, що станом на 2021 рік принцеса Беатріс займає дев'яте місце у лінії престолонаслідування. Вона завжди мала тісний зв'язок зі своєю бабусею Єлизаветою II та покійним дідусем принцом Філіпом. У день свого весілля вона навіть одягнула сукню своєї бабусі.
Єлизавета ІІ і принц Філіп на весіллі принцеси Беатріс / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Хто з королівської сім'ї мав або матиме поповнення
- Рідна сестра принцеси Беатріс – принцеса Євгенія вперше стала мамою на початку лютого. Жінка народила сина Августа від чоловіка Джека Бруксбенка, з яким одружилась 2 роки тому.
- У березні 2021 року поповнення у родині відбулось в Зари та Майка Тіндолла. Жінка є внучкою Єлизавети II. У них народився хлопчик. В пари вже є двоє дітей – доньки Мія та Лєна. У 2014 році вона пережила два викидні.
- На появу другої дитини зараз очікує принц Гаррі (кузен Беатріс та Євгенії) та Меган Маркл. На початку літа 2021 року у них повинна народитись дівчинка. Букмекери припускають, що її зватимуть Філіпа – на честь покійного принца Філіпа, дідуся принца Гаррі. У них вже є 2-річний син Арчі.