Принцеса Беатріс вперше стане мамою

Внучка Єлизавети II принцеса Беатріс вагітна. Вона народить дитину восени 2021 року. Батьком дитини є її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, з яким вона одружилась у 2020 році.

Принцеса Беатріс вагітна

Радісною звісткою поділились представники королівської сім'ї в інстаграмі. Оскільки 32-річна принцеса Беатріс, на відміну від її сестри Євгенії, немає власної інстаграм-сторінки, то усі вітання надсилають їй у профілі Єлизавети II.

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Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині,

– йдеться у повідомленні.

На символічному фото можна побачити саму принцесу Беатріс та її чоловіка у день весілля, 17 липня 2020 року.



Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці чекають на дитину / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Варто додати, що станом на 2021 рік принцеса Беатріс займає дев'яте місце у лінії престолонаслідування. Вона завжди мала тісний зв'язок зі своєю бабусею Єлизаветою II та покійним дідусем принцом Філіпом. У день свого весілля вона навіть одягнула сукню своєї бабусі.



Єлизавета ІІ і принц Філіп на весіллі принцеси Беатріс / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Хто з королівської сім'ї мав або матиме поповнення