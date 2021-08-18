Принцеса Беатріс розсекретила дату пологів та зізналась, яку хворобу може успадкувати малюк

Королівська принцеса Беатріс вже цієї осені вперше стане мамою! Внучка Єлизавети II поділилась, що народить первістка у жовтні.

Про це 33-річна принцеса Беатріс Йоркська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для Hello! Жінка спілкувалась з редакторкою Джованною Флетчер через відеозв'язок у Zoom.

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Окрім цього принцеса Беатріс поділилась, що її дитина може успадкувати від неї дислексію – хворобу, при якій люди можуть мати труднощі із написанням слів, швидким читанням, вимовою слів при читанні вголос та розумінням прочитаного. Але вона додала, що не проти цього, адже вважає, що це справжній "подарунок".

Мене дуже надихає говорити про це кожен день. Тому що, якщо ви можете змінити ставлення до дислексії навіть в одній голові, то ви зробили відмінну річ,

– зазначила Євгенія.

Зазначимо, що дислексію у внучки Єлизавети II діагностували у віці 7 років. З 2013 року принцеса Беатріс є покровителем благодійної організації Helen Arkell Dyslexia Charity. Що цікаво, у чоловіка Беатріс – Едоардо Мапеллі Моцці теж є дислексія.



Принцеса Беатріс (ліворуч) і її молодша сестра Євгенія / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Що відомо про першу вагітність принцеси Беатріс