Принцеса Беатріс з чоловіком побувала на королівському весіллі: фото нового виходу подружжя

Грецький принц Філіппос, який є хрещеним принцеси Діани, одружився з Ніною Флор у Кафедральному соборі Афін. На церемонії були присутні представники декількох європейських королівських сімей. Серед них принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками.

Онуки Єлизавети II виховують маленьких дітей, однак це не заважає їм подорожувати. Принцеса Беатріс та її коханий Едоардо Мапеллі Моцці полетіли в Грецію через місяць після народження доньки.

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Елегантний образ принцеси Беатріс

33-річна принцеса для урочистого виходу обрала сукню від модного дому Gucci, що була задекорована камінням і прикрашена рожевим блискучим бантом на талії. Верх вбрання був бежевим, а низ – чорним. Також сукня мала глибоке декольте, що додало образові Беатріс жіночності.

, що принцеса вже не вперше одягає цю сукню. Вона вперше виходила в ній у світ у 2018 році на Global Gift Gala 2018.

Розкішний аутфіт довершила зачіска – волосся принцеса вклала у легкі локони й частину зчепила чорним бантиком ззаду. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.

Едоардо позував поруч із дружиною в чорному костюмі, білій сорочці та з краваткою.



Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці / Фото Getty Images

На початку жовтня подружжя зазнімкували в Лондоні під час прогулянки з донькою Сієною Елізабет. Наразі Беатріс та Едоардо не показують обличчя донечки.