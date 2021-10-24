Останній грецький король Костянтин II та його дружина Анна-Марія Данська зустрічали гостей на весіллі третього сина. Вони давно чекали на день, коли відбудеться пишна церемонія вінчання.
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Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор
35-річний Філіппос і 34-річна Ніна зіграли вже третє весілля:
- перше відбулося на гірськолижному курорті Санкт-Моріц, що розташований у Швейцарії, в грудні 2020 року;
- згодом скромне святкування пройшло у великобританському графстві Кембриджшир.
Образ нареченої
Для розкішного весілля в Афінах Ніна Флор одягнула сукню від модного дому Chanel. Над сукнею для королівського весілля працювала креативна директорка Chanel – Віржіні Віар. Наречена прийшла на церемонію в сукні з елегантним декольте, пишною спідницею та довгим шлейфом, який розшили квітами.
Її волосся зібрали у низький пучок ззаду, у який закріпили фату. Зачіску дружини принца Філіппоса довершила тіара з діамантами, яка належить королівській родині Греції.
Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher
Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher
Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото з інстаграму the_royal_watcher
Гості розкішного весілля
- Онуки Єлизавети II – принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками;
- мати короля Іспанії – королева Софія;
- німецький дворянин – принц Крістіан Ганноверський з дружиною аристократкою Анлессандрою де Осмою;
- графин Пенелопа Нетчбулл та інші.