Останній грецький король Костянтин II та його дружина Анна-Марія Данська зустрічали гостей на весіллі третього сина. Вони давно чекали на день, коли відбудеться пишна церемонія вінчання.

Дивіться також Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк святкують 3 річницю шлюбу: яким було їхнє весілля

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор 35-річний Філіппос і 34-річна Ніна зіграли вже третє весілля: перше відбулося на гірськолижному курорті Санкт-Моріц, що розташований у Швейцарії, в грудні 2020 року;

згодом скромне святкування пройшло у великобританському графстві Кембриджшир. Образ нареченої Для розкішного весілля в Афінах Ніна Флор одягнула сукню від модного дому Chanel. Над сукнею для королівського весілля працювала креативна директорка Chanel – Віржіні Віар. Наречена прийшла на церемонію в сукні з елегантним декольте, пишною спідницею та довгим шлейфом, який розшили квітами. Її волосся зібрали у низький пучок ззаду, у який закріпили фату. Зачіску дружини принца Філіппоса довершила тіара з діамантами, яка належить королівській родині Греції.

Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher

Принц Філіппос з дружиною / Фото з інстаграму the_royal_watcher

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото з інстаграму the_royal_watcher

Гості розкішного весілля

Онуки Єлизавети II – принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками;

мати короля Іспанії – королева Софія;

німецький дворянин – принц Крістіан Ганноверський з дружиною аристократкою Анлессандрою де Осмою;

графин Пенелопа Нетчбулл та інші.

Зазначимо, хрещеними батьками принца є покійний чоловік Єлизавети II – принц Філіп, невістка Її Величності – принцеса Діана та колишній король Іспанії Хуан Карлос. Наразі принц Філліпос переїхав з Греції до Нью-Йорка, де працює інвестиційним аналітиком.