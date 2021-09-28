Тільки на початку цього місяця принцеса Марія Анунціата вийшла заміж за свого давнього партнера Емануеле Мусіна у Відні. А вже зараз друга донька Маргарети Люксембурзької і принца Ліхтенштейну Ніколауса, принцеса Марія Астрід, офіційно затвердила стосунки з 36-річним Ральфом Вортінгтоном в Італії. Згідно з традиціями, до вівтаря жінку вів її батько.

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34-річна принцеса Марія Астрід обрала білу сукню з вишивкою та рукавами, і діадему 19-го століття з діамантами із золота і срібла. Її наречена отримала від покійної двоюрідної бабусі – принцеси Марі Ліхтенштейнської, що пішла з життя близько місяця тому. На створення сукні від міланської дизайнерки Марти Феррі зайняв майже рік часу. Головною родзинкою образу стала довга фата і шлейф сукні, які несли дружки і маленькі помічники нареченої у храм. Наречений Ральф був одягнений у смокінг із зеленою краваткою.



Весілля принцеси Астрід Ліхтенштейнської / Фото з інстаграму @coutureandroyals

Серед гостей весілля можна було побачити принцесу Алессандру і принца Ганноверського Крістіана, принцесу Ганноверську, принцесу Мафальду Гессенську, а також сестру Марії Астрід – принцесу Марію Анунціату.