Только в начале этого месяца принцесса Мария Анунциата вышла замуж за своего давнего партнера Эмануэле Мусина в Вене. А уже сейчас вторая дочь Маргареты Люксембургской и принца Лихтенштейна Николауса, принцесса Мария Астрид, официально утвердила отношения с 36-летним Ральфом Уортингтоном в Италии. Согласно традициям, к алтарю женщину вел ее отец.

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34-летняя принцесса Мария Астрид выбрала белое платье с вышивкой и рукавами, и диадему 19-го века с бриллиантами из золота и серебра. Ее невеста получила от покойной двоюродной бабушки – принцессы Марии Лихтенштейнской, что ушла из жизни около месяца назад. На создание платья от миланского дизайнера Марты Ферри ушел почти год. Главной изюминкой образа стала длинная фата и шлейф платья, которые несли друзья и маленькие помощники невесты в храм. Жених Ральф был одет в смокинг с зеленым галстуком.

Свадьба принцессы Астрид Лихтенштейнской / Фото из инстаграма @coutureandroyals

Среди гостей свадьбы можно было увидеть принцессу Алессандру и принца Ганноверского Кристиана, принцессу Ганноверскую, принцессу Мафальду Гессенскую, а также сестру Марии Астрид – принцессу Марию Анунциату.