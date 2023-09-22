З'ясувалось, що чоловік вийшов на таємну пробіжку. Так, він доєднався до інших мешканців міста, які "виконують ранковий ритуал" в Центральному парку.

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Принц Вільям насолодився ранковою пробіжкою в Нью-Йорку

О сьомій ранку він прийняв рішення подивитися на сонячне місто з користю для здоров'я.

Я вирішив приєднатися до жителів, які виконують свій ранковий ритуал. Було чудово прокинутися в Нью-Йорку сонячного ранку, а не під вчорашнім дощем. Було чудово подихати свіжим повітрям цього ранку,

– поділився чоловік.

Що відомо про Earthshot Prize Це престижна екологічна премія, яку започаткував принц Вільям. Впродовж наступних десяти років Королівський фонд присуджуватиме щедру винагороду в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів (еквівалент 36,3 мільйона гривень) п'яти видатним ініціативам, спрямованим на розв'язання екологічних проблем.



Вручення винагороди проходить в різних місцях по всьому світу. Цікаво, що перша церемонія відбулася в Лондоні у 2021 році, а друга у 2022 році в Бостоні. Цьогорічна церемонія нагородження пройде 7 листопада в Сінгапурі.

Попередній візит принца Вільяма до Нью-Йорка: що відомо

Востаннє Вільям був у місті ще у 2014 році в рамках королівського туру разом із Кейт Міддлтон. Тоді вони вшанували пам'ять у Національному меморіалі та музеї 11 вересня, насолодилися баскетбольною грою "Бруклін Нетс", де мали змогу побачити відомих артистів JAY-Z та Бейонсе, а також завітали на гала-вечерю, яка відбулася у Метрополітен-музеї.