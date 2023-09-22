У той час, коли дружина короля Великої Британії та перша леді Франції переглядали літературні пам'ятки, один з відвідувачів налякав знаменитостей. Згодом всі присутні у бібліотеці дружно посміялися з непередбачуваного інциденту.

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Відвідувач налякав Каміллу та Бріджит Макрон своїм пчихом

Камілла та Бріджит Макрон у Національній бібліотеці розглядали пам'ятні книги, коли несподівано хтось у залі голосно пчихнув. Спершу це налякало гостей, втім пізніше всі посміялися з конфузної ситуації. Відео інциденту у своїх соцмережах навіть поширили представники королівської родини.

Тиша в бібліотеці! Її Величність провела ранок разом із мадам Макрон, відзначаючи свято грамотності та знайомлячись зі скарбами Національної бібліотеки Франції,

– зазначили під відео.

Реакція мережі

У коментарях під відео з казусним інцидентом користувачі зазначили, як мило Камілла та Бріджит засміялися. До того ж хтось з фанів зауважив, що, мабуть, чоловік, який пчихнув, ледь не посивів через незручну ситуацію.