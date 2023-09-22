Выяснилось, что мужчина вышел на тайную пробежку. Так, он присоединился к другим жителям города, которые "выполняют утренний ритуал" в Центральном парке.

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Принц Уильям насладился утренней пробежкой в Нью-Йорке

В семь утра он принял решение посмотреть на солнечный город с пользой для здоровья.

Я решил присоединиться к жителям, которые выполняют свой утренний ритуал. Было здорово проснуться в Нью-Йорке в солнечное утро, а не во вчерашнем дожде. Было прекрасно подышать свежим воздухом в это утро,

– поделился мужчина.

Что известно о Earthshot Prize Это престижная экологичная премия, которую основал принц Уильям. В течение следующих десяти лет Королевский фонд будет присуждать щедрое вознаграждение в размере 1 миллиона фунтов стерлингов (эквивалент 36,3 миллиона гривен) пяти выдающимся инициативам, направленным на решение экологических проблем.



Вручение вознаграждения проходит в разных местах по всему миру. Интересно, что первая церемония прошла в Лондоне в 2021 году, а вторая в 2022 году в Бостоне. Нынешняя церемония награждения пройдет 7 ноября в Сингапуре.

Предыдущий визит принца Уильяма в Нью-Йорк: что известно

В последний раз Уильям был в городе еще в 2014 году в рамках королевского тура вместе с Кейт Миддлтон. Тогда они почтили память в Национальном мемориале и музее 11 сентября, насладились баскетбольной игрой "Бруклин Нетс", где имели возможность увидеть известных артистов JAY-Z и Бейонсе, а также посетили гала-ужин, который состоялся в Метрополитен-музее.