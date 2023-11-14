Принц Вільям мило привітав короля Чарльза III з 75-річчям: архівні фото з відпочинку
Джерело:принц і принцеса Уельські
Сьогодні король Великої Британії Чарльз III святкує день народження. Зі святом його вітають рідні – фото опублікував син, принц Вільям.
Принц Вільям на своїй сторінці опублікував кілька світлин з нагоди дня народження батька. 14 листопада Чарльзу III виповнилося 75 років.
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Принц Вільям привітав батька
Принц Уельський показав архівні фото з батьком. На одному зі знімків він позував з татом на гірськолижному курорті. Також Вільям показав спільне сімейне фото на балконі Букінгемського палацу – з королевою, Кейт Міддлтон та трьома дітьми.
Вітаємо Його Величність короля з 75-річчям!
– мовиться у дописі.
Принц Вільям з батьком / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Примітно, що принц Вільям не розмістив сімейних фото, де були б принц Гаррі чи Меган Маркл.
На офіційному акаунті короля та королеви також поділилися вітальним роликом, де зібрали його рідкісні фото.
Цікаві факти про короля Британії в його день народження
- У дитинстві Чарльз III страждав через булінг, коли навчався у Hill House School у Лондоні та Cheam School у Хемпширі.
- Король став майбутнім спадкоємцем ще у 3 роки.
- Чарльз III не лише королівська особа, а ще й відомий художник. З 1997 до 2016 року за копії картин він заробив понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.