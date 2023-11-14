Принц Уильям на своей странице опубликовал несколько фотографий по случаю дня рождения отца. 14 ноября Чарльзу III исполнилось 75 лет.
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Принц Уильям поздравил отца
Принц Уэльский показал архивные фото с отцом. На одном из снимков он позировал с папой на горнолыжном курорте. Также Уильям показал совместное семейное фото на балконе Букингемского дворца – с королевой, Кейт Миддлтон и тремя детьми.
Поздравляем Его Величество короля с 75-летием!
– говорится в сообщении.
Принц Уильям с отцом / Фото из инстаграма королевской семьи
Примечательно, что принц Уильям не разместил семейные фото, где были бы принц Гарри или Меган Маркл.
На официальном аккаунте короля и королевы также поделились поздравительным роликом, где собрали его редкие фото.
Интересные факты о короле Британии в его день рождения
- В детстве Чарльз III страдал буллингом, когда учился в Hill House School в Лондоне и Cheam School в Хэмпшире.
- Король стал будущим наследником еще в 3 года.
- Чарльз III не только королевское лицо, но и известный художник. С 1997 по 2016 год за копии картин он заработал более 2 миллионов фунтов стерлингов.