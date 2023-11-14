Так, до дня народження короля Великої Британії 24 Канал зібрав 7 маловідомих фактів з його життя. Детальніше про це – дивіться далі.

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Маловідомі факти з життя монарха

Чарльз III — перший спадкоємець, що здобував освіту поза королівським палацом. Він навчався в Hill House School у Лондоні та Cheam School у Хемпширі. Втім, у школі-інтернаті Чарльз страждав від булінгу через зовнішність.

Божечки, вони жахливі, не знаю, як можна бути такими паскудниками. Вони всю ніч жбурляються капцями або лупцюють мене подушками, перебігають через усю кімнату і б'ють мене щосили, а тоді мчать назад якомога швидше, будячи всіх у спальні. Я продовжую хотіти додому. Це місце — така діра,

– писав король.