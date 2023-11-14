Так, до дня народження короля Великої Британії 24 Канал зібрав 7 маловідомих фактів з його життя. Детальніше про це – дивіться далі.
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Маловідомі факти з життя монарха
- Чарльз III — перший спадкоємець, що здобував освіту поза королівським палацом. Він навчався в Hill House School у Лондоні та Cheam School у Хемпширі. Втім, у школі-інтернаті Чарльз страждав від булінгу через зовнішність.
Божечки, вони жахливі, не знаю, як можна бути такими паскудниками. Вони всю ніч жбурляються капцями або лупцюють мене подушками, перебігають через усю кімнату і б'ють мене щосили, а тоді мчать назад якомога швидше, будячи всіх у спальні. Я продовжую хотіти додому. Це місце — така діра,
– писав король.
- Зазначимо, майбутній монарх став спадкоємцем престолу у віці трьох років.
- Він обожнює культову серію фільмів про Гаррі Поттера. Про це Чарльз він розповів під час зустрічі з відомою актрисою Джулі Уолтерс, яка зіграла Моллі Візлі.
- У 1980 році король випустив дитячу книжку "Старигань із Лохнагара", в якій розповідається про чоловіка, який живе в печері на вершині гори та мало не спричинив катастрофу для місцевих піксі. Цю історію він придумав для своїх молодших братів. Монарх також написав твори на інші теми, такі як навколишнє середовище, подорожі, архітектура, і навіть працював над книгою рецептів.
- Відомий як один із найвидатніших художників Великої Британії, Чарльз здобув значне визнання за свою майстерність в малюванні аквареллю. Здебільшого король зображає пейзажі. Так, з 1997 до 2016 року за копії картин Чарльз заробив понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.
- Монарх вибагливий у їжі. Зокрема, серед улюблених страв Чарльза є сливи, варені яйця та баранина з ризотто з лісовими грибами.
- До того ж Його Величність має власну марку віскі під назвою Barrogill.