Принц Вільям на своїй сторінці опублікував кілька світлин з нагоди дня народження батька. 14 листопада Чарльзу III виповнилося 75 років.

Цікаво дізнатися Страждав від булінгу, любить Гаррі Поттера та варені яйця: маловідомі факти з життя Чарльз III

Принц Вільям привітав батька

Принц Уельський показав архівні фото з батьком. На одному зі знімків він позував з татом на гірськолижному курорті. Також Вільям показав спільне сімейне фото на балконі Букінгемського палацу – з королевою, Кейт Міддлтон та трьома дітьми.

Вітаємо Його Величність короля з 75-річчям!

– мовиться у дописі.



Принц Вільям з батьком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Примітно, що принц Вільям не розмістив сімейних фото, де були б принц Гаррі чи Меган Маркл.

На офіційному акаунті короля та королеви також поділилися вітальним роликом, де зібрали його рідкісні фото.

Цікаві факти про короля Британії в його день народження