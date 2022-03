Варто зазначити, що це вже другий рік поспіль у церемонії не братиме участь принц Вільям. А він є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв, тому такий вчинок "для організаторів став страшним ударом та розчаруванням".

Принц Вільям – завжди бажаний гість, і вони чекали на нього не тільки тому, що цього року премія вперше після пандемії пройде офлайн. Але в BAFTA сказали, що щільний розклад не дозволить йому бути присутнім цього року особисто. Це так неприємно, і всі дуже розчаровані,

– йдеться у повідомленні інсайдерів.

Зазначимо, що премія BAFTA-2022, яку ще часто називають "британським Оскаром", відбудеться 13 березня о 21:00 в Альберт-холлі у Лондоні.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон на BAFTA-2019 / Фото Getty Images

Як альтернативу, гостям премії покажуть заздалегідь записане відеозвернення герцога Кембриджського. Щодо того, чи справді у герцогів буде завантажений графік, у британських ЗМІ не впевнені. Адже ймовірною причиною скасування виходу може бути документальний фільм The Princess and the Press ("Принцеса і преса") про стосунки принцеси Діани з синами, який вийшов у листопаді 2021 року. Фільм знімав телеканал BBC, який цьогоріч також транслюватиме премію BAFTA. Ймовірно, таким вчинком принц Вільям від імені сім'ї демонструє протест британському телебаченню, адже фільм їм не сподобався.

Що цікаво, принц Вільям і Кейт Міддлтон не вперше "псують плани" BBC. Різдвяний концерт, який наприкінці 2021 року влаштувала герцогиня, транслювали на телеканалі ITV, відмовившись надавати права британському мовнику. Через це BBC втратив кілька мільйонів доларів, а зараз через "бойкот" премії BAFTA канал може знову зазнати матеріальних, а премія – репутаційних втрат.