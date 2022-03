Стоит отметить, что это уже второй год в церемонии не будет участвовать принц Уильям. А он президент Британской академии кино и телевизионных искусств, поэтому такой поступок "для организаторов стал страшным ударом и разочарованием".

Принц Уильям – всегда желанный гость, и они ждали его не только потому, что в этом году премия впервые после пандемии пройдет офлайн. Но в BAFTA сказали, что плотное расписание не позволит ему присутствовать в этом году лично. Это так неприятно, и все очень разочарованы,

– говорится в сообщении инсайдеров.

Стоит отметить, что премия BAFTA-2022, которую еще часто называют "британским Оскаром", состоится 13 марта в 21:00 в Альберт-холле в Лондоне.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на BAFTA-2019 / Фото Getty Images

В качестве альтернативы гостям премии покажут заранее записанное видеообращение герцога Кембриджского. В утверждении, что у герцогов будет загружен график, в британских СМИ не уверены. Ведь вероятной причиной отмены выхода может быть документальный фильм The Princess and the Press ("Принцесса и пресса") об отношениях принцессы Дианы с сыновьями, вышедшем в ноябре 2021 года. Фильм снимал телеканал BBC, который также будет транслировать премию BAFTA. Вероятно таким поступком принц Уильям от имени семьи демонстрирует протест британскому телевидению, ведь фильм им не понравился.