Принц Вільям і Кейт зустрілися з Гаррі та Меган, щоб вшанувати королеву: рідкісні фото

Принц Вільям і принц Гаррі разом з Кейт Міддлтон та Меган Маркл вийшли у світ. Вони вийшли за ворота Віндзорського замку, щоб подивитися на квіти від підданих.

Смерть Єлизавети II неабияк зблизила королівську родину. 10 вересня на території Віндзорського замку зустрілися принц Вільям і Кейт Міддлтон разом з принцом Гаррі та Меган Маркл, повідомляє 24 канал.

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Принц Гаррі й Меган зустрілися з Вільямом і Кейт

Королівські пари разом вийшли з території Віндзорського замку. Вони вийшли за ворота, щоб подивитися на букети квітів, записки й плакати, що приносять британські, вшановуючи Єлизавету II. Брати-принци були одягнені в сині костюми, а їхні дружини – в лаконічні чорні сукні.

За словами журналістів The Sun, Меган і Кейт, Вільям та Гаррі нарешті полишили чвари, бо об'єднані горем. Однак експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі Daily Mail повідомила, що вони почувалися незручно.

"Четверо вишиковуються разом, щоб запропонувати якусь форму єдності, і саме Вільям, з його самовпевненим виглядом, виглядає як лідер. Гаррі демонструє ознаки тривоги при дотику до одягу, але Меган, здається, готова запропонувати підтримку та підбадьорення. Кейт виглядає трохи відстороненою. Кейт і Вільям переважно йшли окремо, іноді торкаючись одне одного. Тим часом Гаррі та Меган більшу частину часу підтримували контакт, часто тримаючись за руки".

, Меган Маркл прибула до Віндзору лиш нещодавно. Вона не приїздила до Балморалу прощатися з королевою. Як повідомили інсайдери, король Чарльз III попросив сина , аби Меган не їхала до королеви, бо не буде там бажаною гостею.

Це перша зустріч королівських пар після святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, що відбувалось у червні. Тоді Меган та Гаррі приїхали на службу в собор Святого Петра та вперше показали доньку прабабусі.