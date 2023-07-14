Сімейний вихід: Кейт Міддлтон у блейзері та штанах з'явилася на публіці з чоловіком і дітьми

Принц та принцеса Уельські разом із дітьми всією сім'єю вийшли у світ. Вони приїхали у Глостершир на авіашоу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям вийшли у світ та взяли з собою дітей – принца Джорджа та Луї, принцесу Шарлотту. Вони здійснили візит до авіасалону Air Tattoo у RAF Fairfield.

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Сімейний вихід королівської сім'ї

Принц та принцеса Уельські з дітьми відвідали авіашоу. Найперше вони подивилися на транспортний літак С-17. До слова, саме ним перевозили труну Єлизавети II з Единбурга до Лондону. Також оглянули різні старовинні літаки. Кейт Міддлтон з 2015 року є покровителькою Air Cadet, тож поспілкувалась з кадетами й потисла їм руки.

Принцеса Уельська для сімейного виходу постала у стриманому образі – синіх прямих штанах та білій блузці, яку поєднала з бежевим блейзером у смужку від Blaze Milano. Вона розпустила пряме волосся та довершила аутфіт золотими сережками.

Принцеса Шарлотта одягнула смугасту сукню та білий кардиган поверху, а її старший брат Джордж – сорочку-поло й джинси. Принц Луї одягнув сорочку та кофтинку поверху, а також шорти.