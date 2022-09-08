Онук Єлизавети II принц Вільям і його дружина Кетрін прийняли титули герцога і герцогині Корнуольських.

Раніше під цими титулами були відомі принц Чарльз та його дружина Камілла.

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Після оголошення про смерть королеви Єлизавети ІІ у четвер, 8 вересня, біографію офіційного акаунту Кейт і Вільяма у Twitter змінили на: "Офіційний акаунт герцога і герцогині Корнуольських і Кембриджських і Королівського фонду, розташованого в Кенсінгтонському палаці".

Принц Вільям і Кейт раніше носили титул герцога і герцогині Кембриджських.



Принц Вільям і Кетрін прийняли титул герцога і герцогині Корнуольських

Незабаром Чарльз III зійде на престол, а його старший син принц Вільям вже прийняв його титули: герцога Корнуолльского і герцога Ротсей, а Кейт Міддлтон успадкувала їх від чоловіка.

За словами Марлена Кенінга, принц Вільям отримає ще один титул від бабусі – принца Уельського, а його дружина, відповідно, стане принцесою Уельською.

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Герцог Корноульський Вільям автоматично займає місце на престол після свого батька Чарльза III. Після того, як герцог Корноульським стане королем Вільямом V, його дружина Кейт Міддлтон стане королевою Катериною. Однак без номера у титулі, на зразок Катерина VI. Про це повідомив королівський історик Марлен Кеніг.