Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія охрестили третю дитину: сімейні фото

У березні цього року шведський принц Карл Філіп втретє став батьком. Принцеса Софія народила йому сина Джуліана. У суботу, 14 серпня, малюка охрестили в королівській каплиці.

Церемонія хрещення відбулась у каплиці при Дроттнінггольмському палаці, що на захід від Стокгольма. На таїнстві були присутні старші сини Карла Філіпа та принцеси Софія – 5-річний принц Александр і 3-річний Габріель.

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До королівської сім'ї Швеції приєдналися батьки багатодітного татка – король Карл Густав і королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія і принцеса Мадлен з чоловіками. За хрещених 4-місячному Джуліану обрали:

гейм-дизайнера Йохана Андерссона;

близьку подругу Стіну Андерссон;

кузена Карла Філіпа Патріка Зоммерлата;

шкільного друга Якова Хегфельдта;

подругу принцеси Софії та співзасновницю благодійного дитячого фонду Фріду Вестерберг.

Як інформує People, третій син подружжя був одягнений у білу мантію, в якій 42 роки тому хрестили його батька Карла Філіпа. Вона вважається сімейною реліквією, котрій понад 100 років. Вперше її одягли Густаву Адольфу – прадідусю Джуліана. До слова, церемонію транслюватимуть на суспільному телебаченні Швеції.

Хрещення сина Карла Філіпа і принцеси Софії / Фото з інстаграму

Образ принцеси Софії на хрещенні сина

третій син Карла Філіпа і принцеси Софії народився 26 березня в лікарні Дандерид. Вже через три дні багатодітні батьки показали обличчя сина та розсекретили його ім'я –

На таїнство хрещення принцеса Софія одягла розкішну білу сукню довжини міді від італійського бренду Etro. Вбрання з довгими рукавами та нестандартним квітковим принтом чудово підкреслило стрункий стан багатодітної матусі.

Сукню дружина Карла Філіпа доповнила оксамитовою пов'язкою з масивним бантом і замшевими туфлями на невисоких підборах. З легким макіяжем і зібраним у хвіст волоссям вона виглядала дуже жіночно. Цей образ принцеси Софії як ніколи доречний.

Хрещення сина Карла Філіпа і принцеси Софії / Фото з інстаграму