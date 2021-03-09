Принца Гаррі звинуватили в руйнуванні сім'ї: реакція Єлизавети ІІ на інтерв'ю онука

Королева Єлизавета ІІ відмовилась підписувати заяву у відповідь на інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Ходять чутки, що в Букінгемському палаці настала криза.

Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл по-справжньому розбурхало мережу. Та не менше враження воно справило на монаршу родину у Великій Британії.

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Реакція Букінгемського палацу на інтерв'ю

У понеділок, 8 березня, після виходу бесіди на CBS, королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз та принц Вільям провели переговори у Віндзорському замку, де роздумували над тим, як відреагувати на скандальне інтерв'ю подружжя Меган Маркл та принца Гаррі. Найбільш резонансними є заяви про бажання самогубства Меган та расизм у родині.

ЗМІ повідомляють, що в Букінгемі підготували заяву, де наголошується на любові та прихильних емоціях до Меган та Гаррі.Королева Єлизавета ІІ мала підписати цей документ, щоб уникнути подальших напружених відносин із подружжям. Однак відомо, що Її Величність відмовилась від цього рішення.

Видання зауважило, що персонал Букінгемського палацу працював у ніч виходу інтерв'ю Опри Вінфрі. Вони дивились ефір із "наростаючим почуттям жаху та печалі". Увесь палац перебуває у стані "особистого шоку", оскільки принц Гаррі нібито "натиснув ядерну кнопку у власній родині" та зруйнував її.

Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: основні теми