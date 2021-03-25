Принц Гаррі знайшов другу роботу у США за тиждень

Британський принц Гаррі не гає часу у США та шукає підробіток. Після влаштування на пост головного виконавчого директора у фірмі BetterUp, що в Каліфорнії, він знайшов другу роботу. Він увійшов до комісії Інституту Аспена з боротьби з дезінформацією.

Туди принца Гаррі запросили як філантропа і засновника його з Меган Маркл громадської організації Archewell. Він став одним з 14-ти членів комісії інституту і в обов'язки монарха буде входити участь в засіданнях комісії. Там він працюватиме неповний робочий день. Яка зарплатня буде у внука Єлизавети II – невідомо.

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Як я вже говорив, у сучасному цифровому світі ми зіткнулися з лавиною дезінформації, яка заважає ясно мислити та розуміти світ, в якому ми живемо як окремій особистості, так і суспільству в цілому. Я вважаю, що це гуманітарна проблема, і вона вимагає багатосторонньої реакції з боку правозахисників, представників засобів масової інформації, академічних дослідників, а також лідерів уряду і громадянського суспільства,

– прокоментував нове призначення Гаррі, додавши, що чекає на роботу зі встановлення контролю над "інформаційним безладом".

Щодо першої роботи, то принц Гаррі 23 березня повідомив, що з наступного дня офіційно стане головним виконавчим директором у фірмі BetterUp, що займається коучингом і психічним здоров'ям. Він не виконуватиме офісної роботи, а займатиметься стратегією продуктів, благодійністю і лекціями про душевне здоров'я.

Що відомо про організацію Archewell?

Після переїзду у США, подружжя Меган Маркл та принца Гаррі більше не житимуть з податків жителів Великої Британії, а будуть отримувати кошти в основному за допомогою власної громадської організації, названої в честь їхнього сина Арчі – Archewell. Офіційно вони її запустили у грудні 2020-го року.

Організація містить в собі два комерційних бренди – Archewell Audio, під яким пара випускає свої подкасти на Spotify, і Archewell Productions – платформа з виробництва контенту для стрімінгового сервісу Netflix.

Нещодавно пара відмовилась від використання своєї королівської монограми на головній сторінці організації. Тепер їхня емблема складатиметься з поєднання латинських букв A і W.

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі найняли голлівудського продюсера Бена Браунінга керівником контенту для Archewell Productions і Archewell Audio.



Емблеми фонду Archewell раніше і зараз / Скриншот із сайту