Принц Гаррі та Опра Вінфрі співпрацюють над проєктом "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can not See), який презентували 21 травня. У ньому взяли участь й знаменитості, зокрема, й сам принц Гаррі відверто розповів про своє життя.

Цікаво Журналіст BBC обманом взяв скандальне інтерв'ю в принцеси Діани: реакція Гаррі та Вільяма

Принц Гаррі назвав перші слова сина

Герцог Сассекський поділився, що одним з перших слів його та Меган Маркл первістка стало слово "бабуся", маючи на увазі принцесу Діану. Принц Гаррі додав, що її фото висить у дитячій кімнаті Арчі в сімейному маєтку.

Я повісив її фото в дитячій. Одним з перших слів, які він виголосив, було слово "бабуся". Бабуся Діана. Це дуже мило, але водночас це змушує мене сумувати, тому що вона повинна була б бути тут,

– зізнався принц Гаррі.

Натомість найпершим словом Арчі було – "крокодил". Принц Гаррі додав, що його син у 2-річному віці вже говорить невеликими фразами та співає пісні.



Принц Гаррі й Меган Маркл з сином / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Гаррі розповів, що він дуже шкодує про те, що його мама не побачилась з Меган Маркл і не може бути поряд з Арчі. Та чоловік сподівається, що принцеса Діана мала б ним пишатися.

Я живу тим життям, яким вона сама хотіла б жити, і тим життям, яке вона хотіла б для нас. Я знаю не тільки те, що вона неймовірно пишалася б мною, а й те, що саме вона допомогла мені опинитися там, де я зараз. Я ніколи не відчував її присутності так сильно, як за останній рік,

– поділився герцог Сассекський.

Раніше принц Гаррі розповів, як пережив смерть матері. Через втрату він почав вживати наркотики та пити алкоголь, а також страждав від панічних атак.