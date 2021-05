Принц Гарри и Опра Уинфри сотрудничают над проектом "Я, которого вы не видите" (The Me You Can not See), который презентовали 21 мая. В нем приняли участие и знаменитости, в частности, и сам принц Гарри откровенно рассказал о своей жизни.

Интересно журналист BBC обманом взял скандальное интервью у принцессы Дианы: реакция Гарри и Уильяма

Принц Гарри назвал первые слова сына

Герцог Сассекский поделился, что одним из первых слов его и Меган Маркл первенца стало слово "бабушка", имея в виду принцессу Диану. Принц Гарри добавил, что ее фото висит в детской комнате Арчи в семейном поместье.

Я повесил ее фото в детской. Одним из первых слов, которые он произнес, было слово "бабушка". Бабушка Диана. Это очень мило, но в то же время это заставляет меня грустить, потому что она должна была бы быть здесь,

– признался принц Гарри.

Зато самым первым словом Арчи было – "крокодил". Принц Гарри добавил, что его сын в 2-летнем возрасте уже говорит небольшими фразами и поет песни.



Принц Гарри и Меган Маркл с сыном / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Гарри рассказал, что он очень сожалеет о том, что его мама не повидалась с Меган Маркл и не может быть рядом с Арчи. Но мужчина надеется, что принцесса Диана должна им гордиться.

Я живу той жизнью, которой она сама хотела бы жить, и жизнью, которую она хотела бы для нас. Я знаю не только то, что она невероятно гордилась бы мной, а и то, что именно она помогла мне оказаться там, где я сейчас. Я никогда не чувствовал ее присутствия так сильно, как за последний год,

– поделился герцог Сассекский.

Ранее принц Гарри рассказал, как пережил смерть матери. Из-за потери он начал употреблять наркотики и пить алкоголь, а также страдал от панических атак.