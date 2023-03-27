Зловили папараці: принц Гаррі прилетів до Лондона для участі у судовому засіданні

Принц Гаррі прилетів до Лондона, щоб особисто взяти участь у судовому засіданні. Зранку 27 березня його “зловили” репортери біля Королівського суду.

Очевидно, що це перший раз, коли принц Гаррі повернувся до Великої Британії після похорону своєї бабусі у вересні. Раніше ми писали, що йому могли б анулювати візу через зізнання у вживанні наркотиків.

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Що відомо про судове засідання

Ще у жовтні 2022 року принц Гаррі оголосив, що дасть позови про неправомірне використання приватної інформації проти ANL, яка є видавцем Daily Mail, MailOnline та Mail on Sunday.

У його заяві він повідомив, що незаконні дії включали наймання приватних детективів для таємного розміщення підслуховуючих пристроїв в автомобілях і будинках. ANL відповіла на звинувачення, заявивши, що це наклеп.

Чотириденне попереднє слухання, на яке прибув принц Гаррі, розпочалося у понеділок, 27 березня. Першого дня слухань ANL подасть заявку на відхилення позовів, висунутих проти видавця, без суду.

Герцог Сассекський сидів у задній частині зали суду, час від часу роблячи нотатки в блокноті, коли висувалися юридичні аргументи.



Принц Гаррі біля Королівського суду / Фото Sky News

Чи буде присутній принц Гаррі на всіх чотирьох засіданнях – поки невідомо. Також не повідомили, чи зустрінеться він зі своїм батьком королем Чарльзом III та братом принцом Уельським Вільямом.

У слуханні щодо справі про незаконне збирання інформації проти ANL також беруть участь Елтон Джон, Девід Ферніш, Ліз Герлі, Седі Фрост і Саймон Г'юз.



Елтона Джона також помітили біля суду / Фото Sky News

До слова, нещодавно Чарльз III ухвалив рішення виселити сина Гаррі й Меган Маркл з історичного маєтку у Віндзорі. Вони не живуть там уже три роки, але могли зупинятися з нагоди візитів до Британії. Тепер же їм дали час на те, щоб забрати речі. За чутками, Фрогмор-хаус з п'ятьма спальнями дістанеться брату короля принцу Ендрю.