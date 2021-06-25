Принц Гаррі повертається у Велику Британію
Джерело:The Daily Mail
Принц Гаррі вирушив у Велику Британію для того, щоб 1 липня відкрити статуї матері принцесі Діані. В Лондоні він вперше після похорону дідуся принца Філіпа зустрінеться з братом Вільямом. Меган Маркл разом із сином Арчі та донькою Лілібет залишилася в США.
Принца Гаррі помітили дорогою до аеропорту в Лос-Анджелесі. Він разом із братом та іншими родичами візьме участь у відкритті пам'ятника з нагоди дня народження принцеси Діани. Цього року їй виповнилося б 60 років.
До теми Кейт Міддлтон хоче примирити Гаррі та Вільяма на відкритті пам'ятника принцесі Діані
Принц Гаррі повертається в США
Літак з онуком Єлизавети II скоро приземлиться в Лондоні. Гаррі вперше після похорону дідуся повернеться на батьківщину. 1 липня він буде присутній на довгоочікуваному відкритті пам'ятника принцесі Діані в Кенсінгтонському палаці.
Гаррі летить додому за 5 днів до відкриття пам'ятника, щоб відбути самоізоляцію, яка передбачена карантинними обмеженнями Великої Британії. Увесь цей час чоловік буде в котеджі Фрогмор.
Відкриття пам'ятника принцесі Діані
Для вшанування пам'яті матері в її 60-річчя принци Вільям та Гаррі відкриють на її честь пам'ятник. Над статуєю з 2017 року працював скульуптор Єн Ренк-Бродлі. Її встановлять в Затонулому саду, що розташований на території Кенсінгтонського палацу. Це було улюблене місце принцеси Уельської в маєтку.
Подія мала відбутися в присутності ста близьких родичів та друзів принцеси Діани. Проте через карантинні обмеження масовий захід довелося перенести. Нова дата буде призначена на вересень.
Та для королівської сім'ї ця подія значно важливіша, ніж може здаватися на перший погляд. Очікується, що на заході брати Гаррі та Вільям зможуть знайти спільну мову та відновити родинні стосунки. Великі надії в цьому покладають на Кейт Міддлтон. Королівська родина сподівається, що герцогині Кембриджській вдасться знайти правильні слова та помирити братів.