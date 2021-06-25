Принца Гарри заметили по дороге в аэропорт в Лос-Анджелесе. Он вместе с братом и другими родственниками примет участие в открытии памятника в честь дня рождения принцессы Дианы. В этом году ей исполнилось бы 60 лет.

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Принц Гарри возвращается в США

Самолет с внуком Елизаветы II скоро приземлится в Лондоне. Гарри в первый раз после похорон дедушки вернется на родину. 1 июля от будет присутствовать на долгожданном открытии памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

Гарри летит домой за 5 дней до открытия памятника, чтобы отбыть самоизоляцию, предусмотренную карантинными ограничениями Великобритании. Все это время мужчина будет в коттедже Фрогмор.

Открытие памятника принцессе Диане

Для почтения памяти матери в ее 60-летие принцы Уильям и Гарри откроют в ее честь памятник. Над статуей с 2017 года работал скульуптор Ен Ренко-Бродли. Ее установят в затонувшем саду, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. Это было любимое место принцессы Уэльской в ​​имении.

Событие должно было состояться в присутствии ста близких родственников и друзей принцессы Дианы. Однако из-за карантинных ограничений массовое мероприятие пришлось перенести. Новая дата будет назначена на сентябрь.

И для королевской семьи это событие гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ожидается, что на мероприятии братья Гарри и Уильям смогут найти общий язык и восстановить семейные отношения. Большие надежды в этом возлагаются на Кейт Миддлтон. Королевская семья надеется, что герцогине Кембриджской удастся найти правильные слова и помирить братьев.