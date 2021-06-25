Принца Гаррі помітили дорогою до аеропорту в Лос-Анджелесі. Він разом із братом та іншими родичами візьме участь у відкритті пам'ятника з нагоди дня народження принцеси Діани. Цього року їй виповнилося б 60 років.

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